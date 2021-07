Elite saison 4 : 7 moments complètement bêtes qui nous ont rendus oufs

5. Le départ d'Ander et Guzman

Et puisqu'on parle d'Ander, on en a pas fini avec lui. A la fin de la saison 4, Elite faisait ses adieux à deux nouveaux acteurs avec les départs des interprètes d'Ander et Guzman. Et franchement, c'est complètement mal amené : Ander et Guzman quittent leurs amis pour faire un grand voyage. Au milieu de l'année scolaire. Sans pression. Et avec l'aval de leurs parents. Mais dans quel monde c'est possible ? Parce que les nôtres nous auraient rattrapé bien vite on vous assure.

6. Les tenues de Rebeka au lycée

On sait que Las Encinas n'est pas trop regardant côté tenues mais franchement, on frôle le ridicule par moments non ? Comme par exemple à chaque fois que Rebeka (Claudia Salas) se pointe en soutif sous son chemisier ouvert. Y'a des limites quand même...