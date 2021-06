Elite saison 4 : les acteurs sont-ils doublés pour les scènes de sexe ?

Les étudiants de Las Encinas sont plus chauds que jamais dans la saison 4 de Elite. S'il y a évidemment un nouveau mystère dans la suite de la série, il y a aussi - et surtout - beaucoup (beaucoup) de sexe. A tel point qu'on peut se demander si la série en fera encore plus dans la saison 5 déjà commandée par Netflix... Comme dans Outlander ou La Chronique des Bridgerton, les acteurs jouent-ils vraiment ces scènes intimes ou ont-ils recours à des doublures ?

Les acteurs d'Elite sont-ils doublés pour les scènes intimes ?

C'est le site Sensacine qui a posé la question aux acteurs d'Elite et sans surprise, ils n'ont en fait pas recours à des doublures pour les scènes intimes. Ce sont donc bien les acteurs que vous pouvez voir à l'écran. Interrogé à ce sujet, Aron Piper qui joue Ander a confié que non, il n'y a de doublures dans la série. "C'est bien nous tout le temps" a expliqué l'acteur. "Nous sommes guéris de la peur. Nous sommes très habitués à la chaussette" s'est amusé la star, faisant référence à la protection qu'enfilent les acteurs pour les scènes dénudées.

Des scènes "mathématiques"

Mais comment les stars du show vivent-ils ces scènes ? Pas si mal si on en croit Georgina Amoros (Cayetana) et Pol Granch (Philippe), l'un des nouveaux acteurs. L'actrice a confié à Sensacine que tout était une question de confiance. Avec le réalisateur mais aussi avec son partenaire. "On communique beaucoup, on sait ce qu'il va se passer (...) Au final, c'est une scène assez technique donc on sait comment se mettre à quel moment" a expliqué l'actrice tandis que le nouveau venu ajoute que ces scènes sont "presque mathématiques".

Des propos qu'avaient tenus plusieurs stars de La Chronique des Bridgerton, expliquant que les scènes intimes n'étaient pas du tout stressantes.