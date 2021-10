Elite saison 6 : Netflix confirme déjà une suite avant la saison 5

Elite saison 4 en bande-annonce : Netflix renouvelle la série espagnole pour une saison 6

Les élèves de Las Encinas seront de retour ! Alors que la saison 5 d'Elite n'est pas encore dispo (la date de sortie n'est même pas fixée), la saison 6 a été officialisée par Netflix. La série espagnole a été renouvelée, sans qu'on en sache plus sur les changements de casting et les intrigues pour l'instant. Et la plateforme a aussi annoncé le retour d'Elite : Histoires Courtes pour une saison 2 qui devrait arriver fin 2021.

Diciembre va a tener estos regalos debajo del rbol:

El 15/12 lite Historias Breves: Phillipe Caye Felipe

El 20/12 lite Historias Breves: Samuel Omar

El 23/12 lite Historias Breves: Patrick — Netflix Espaa (@NetflixES) October 28, 2021