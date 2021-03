Sky Rojo : la saison 2 déjà tournée, le créateur Alex Pina tease une saison 3

Après La Casa de Papel et White Lines, Alex Pina nous plonge au coeur du milieu de la prostitution dans sa nouvelle série Sky Rojo, dispo sur Netflix. On y suit trois prostituées, Coral (Veronica Sanchez), Wendy (Lali Esposito) et Gina (Yany Prado), en pleine cavale après s'être enfui de leur maison close, le Club Las Novias, et laissé pour mort leur mac Romeo. Elles doivent surtout échapper à Moises et Christian, les hommes de main de leur proxénète. Les filles nous embarquent alors dans une course contre la montre et un road-trip frénétiques.

Une saison 2 pour Sky Rojo !

Si vous aimez l'action et les rebondissements, Sky Rojo est faite pour vous. Si ça se trouve, vous l'avez déjà binge-watchée et devez sûrement vous demander 'est-ce que la série espagnole aura une saison 2 ?'. On a la réponse pour vous et c'est... oui ! La suite est même déjà tournée ! On vous promet que ce n'est pas une blague.

Ce sont les créateurs Alex Pina et Esther Martinez Lobato, en personne, qui ont annoncé la suite dans une interview avec Sensacine : "On a écrit et tourné deux saisons, avec des fins ouvertes, en même temps." Moises, Christian (Miguel Angel Silvestre, qui a rejoint le casting de la saison 5 de La Casa de Papel), Coral, Wendy, Gina et Romeo seront donc prochainement de retour sur Netflix ! En voilà une bonne nouvelle !

Et une saison 3 ?

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, en général, il se pourrait bien qu'une saison 3 de Sky Rojo soit déjà en cours de négociation. Au cours de son entretien, Alex Pina a confié que la série a été écrite pour avoir autant de saisons qu'elle le peut : "Nous écrivons au fur et à mesure pour voir où vont les personnages en post-production", a-t-il expliqué avant de préciser que la saison 3 dépendra surtout du retour des spectateurs : "Les personnages vont très loin, mais c'est seulement à la fin que vous savez s'il y aura une autre saison ou non."