You saison 3 : des épisodes totalement "dingues" et une date de sortie déjà teasés

Une mise en ligne avant la fin de l'année ?

Alors que la showrunneuse a prévenu, "C'est tout ce que je dirai jusqu'à ce que nous soyons réellement prêts à parler de la nouvelle saison", Netflix a de son côté sous-entendu que les nouveaux épisodes ne devraient pas tarder à arriver sur la plateforme.

Attention, aucune date précise de mise en ligne n'est encore connue, mais Ted Sarandos (CEO de Netflix) a récemment annoncé aux investisseurs que la saison 3 de You débarquera aux alentours de la fin de l'année, "Ce qui s'est passé durant la première partie de cette année, c'est que de nombreux projets que l'on espérait voir sortir plus tôt ont été repoussés suite à des retards dans la post-production notamment causés par la Covid-19. Mais nous pensons que nous reviendrons à un état normal pour la seconde partie de l'année où, durant notre 4ème trimestre, nous aurons notamment les diffusions de nouvelles saisons de nos séries les plus populaires comme The Witcher, You et Cobra Kai".

Un 4ème trimestre qui commencera à partir d'octobre, soit le mois idéal (via Halloween), pour découvrir les nouvelles horreurs imaginées par Joe. A suivre...