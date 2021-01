You saison 3 : un nouvel ennemi en approche pour Joe ? Un acteur rejoint le casting

Joe Goldberg n'a pas fini de faire parler de lui. Même si il a été repoussé à cause de la Covid-19, le tournage de la saison 3 de You est bien en cours aux Etats-Unis et ces nouveaux épisodes verront l'arrivée de nombreux nouveaux personnages. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2 mise en ligne en décembre 2019 sur Netflix, Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) qui est enceinte emménageaient dans un quartier huppé. C'est donc là que devrait reprendre l'action de la saison 3 et les voisins du couple auront évidemment quelques secrets à cacher. On sait déjà que c'est Michaela McManus qui jouera la voisine, nouvelle obsession de Joe comme on pouvait le voir dans la toute dernière scène de la saison 2.

Un nouvel ennemi de Joe en approche ?

En plus de Scott Speedman qui jouera Matthew, Shalita Grant qui incarnera Sherry et Travis Van Winkle qui jouera Cary et des autres arrivées déjà annoncées, un autre personnage rejoint You pour sa 3e saison. Il s'agit de Ryan, un journaliste. Le personnage est décrit comme "un père célibataire qui a vaincu ses addiction" mais a "des secrets". Parmi eux ? Son côté manipulateur qu'il ne montre qu'à ses proches et à ceux qui veulent se mettre en travers de son chemin. Joe va-t-il en faire les frais ?

Pour l'incarner, la production de You a misé sur un visage que vous connaissez peut-être déjà : Scott Michael Foster. Agé de 35 ans, l'acteur s'était fait connaître dans la série Greek dans laquelle il a joué entre 2007 et 2011 et a aussi été au casting de Chasing Life, Once Upon a Time (où il jouait Kristoff, le héros de La Reine des Neiges) ou plus récemment dans Crazy Ex-Girlfriend.