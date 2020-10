You saison 3 : un acteur vu dans Grey's Anatomy débarque, nouvel ennemi pour Joe ?

Que va-t-il se passer pour Joe Goldberg et Love dans la saison 3 de You ? Le psychopathe le plus flippant de la télé va-t-il séduire sa voisine, aperçue à la fin de la saison 2 ? Pour l'instant, on ne sait pas grand chose sur la suite de la série Netflix, adaptée des romans de Caroline Kepnes (cette dernière publiera en avril prochain le 3e livre de sa saga). Une chose est sûre : le tournage débutera en novembre et devrait se dérouler jusqu'en avril 2021.

Un nouvel ennemi en approche pour Joe ?

A quelques semaines du début du tournage, le casting de la saison 3 de You se précise. Aujourd'hui, on apprend donc qu'un nouveau personnage fera son apparition. Prénommé Matthew, il sera un gérant d'entreprise, marié et papa, mais aura de gros problèmes pour montrer ses émotions. Le personnage est décrit comme "réservé, parfois mystérieux, il a tendance à se renfermer sur lui-même ce qui masque de profondes émotions" dans l'annonce officielle. Un personnage qui pourrait bien se confronter à Joe (Penn Badgley), d'autant plus que l'on sait qu'un autre personnage fortuné, Cary (joué par Travis Van Winkle) va faire son arrivée dans la série.

Pour l'incarner, la production de You a misé sur un visage que vous connaissez peut-être déjà : Scott Speedman. L'acteur est surtout connu pour ses rôles dans Animal Kingdom et Felicity mais avait aussi joué le Dr Nick Marsh qui flirtait avec Meredith dans la saison 14 de Grey's Anatomy. En plus de Scott Speedman et Travis Van Winkle, Shalita Grant (vue dans NCIS : Nouvelle Orléans) rejoint aussi le casting dans le rôle de Sherry, une maman influenceuse qui va s'en prendre à Love (Victoria Pedretti).