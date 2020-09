You saison 3 : le tournage de la série avec Penn Badgley (Joe) devrait reprendre

Un tournage jusqu'en avril 2021 ?

La série You est devenue l'un des gros phénomènes de Netflix. Et pour le plus grand bonheur des fans, le show a été renouvelé en janvier 2020 avec l'annonce officielle de la saison 3. Après le retour confirmé de You, Sera Gamble, la co-créatrice, avait révélé en février 2020 que la saison 3 entrait en production. Mais avec la pandémie de coronavirus, toutes les productions avaient été suspendues. Sauf que ça y est, les tournages des séries et des films reprennent peu à peu. Et d'après un post de Daniel Richtman sur Patreon, relayé par comicbook.com, la production et le tournage de You devraient reprendre début novembre 2020.

Le post précise aussi que le tournage de la saison 3 de You devrait durer jusqu'à "fin avril 2021". Ce qui signifie que le temps du montage et de la post-production, cette nouvelle saison ne sera pas disponible sur Netflix avant fin 2021. De toute façon, c'est ce qui était déjà prévu avant la Covid-19, une diffusion pour 2021. Mais attention, coronavirus oblige, le tournage de la saison 3 de You devrait suivre des restrictions très strictes.

Une suite avec plusieurs théories

Attention spoilers pour les rares personnes qui n'auraient pas vu la fin de la saison 2 de la série ! Les fans avaient pu assister à un cliffhanger : Joe Goldberg (Penn Badgley) apprenait que Love Quinn (Victoria Pedretti) n'avait pas peur de tuer pour lui... et qu'elle était enceinte. Les futurs parents ont alors emménagé ensemble dans une banlieue en Californie. Les deux acteurs seront donc de retour dans la saison 3.

Et ce n'est pas tout. Joe a vu sa voisine à travers la clôture. Une femme visiblement littéraire, en train d'écrire dans un journal et avec une pile de livres à côté. De quoi faire réfléchir les téléspectateurs qui ont plusieurs théories sur ce nouveau personnage qui devrait aussi revenir dans la saison 3. Certains pensent qu'elle pourrait être la mère de Joe, Sandy, qui l'a abandonné quand il était enfant. D'autres en revanche croient que c'est la mère de Beck (Elizabeth Lail), venue pour venger sa fille.