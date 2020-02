You : la saison 3 est officiellement lancée !

La production de la saison 3 de You commence !

Que réserve la saison 3 de You à Joe et Love ? Après les meurtres de Henderson (Chris D'Elia), Delilah (Carmela Zumbado) et Candace (Ambyr Childers) sont allés s'installer ensemble dans une petite maison de banlieue... que Joe n'a apparemment pas choisi par hasard puisqu'il y retrouve une femme qui semble bien connaître, sa voisine. On ne connaît pas l'identité de cette dernière et non, il ne s'agit pas de la mère du psychopathe, comme l'a commenté Penn Badgley.

Pour le découvrir, il faudra malheureusement patienter jusqu'en 2021, mais en attendant, Sera Gamble, la co-créatrice de You, a annoncé une bonne nouvelle : la production de la saison 3 a démarré ! "Nous avons commencé à travailler sur la saison 3. Je me dis que ça peut vous intéresser", a-t-elle posté sur Twitter. Le tournage ne devrait donc pas tarder à débuter.