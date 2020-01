You saison 3 : Penn Badgley dément une théorie populaire sur la voisine

Que va-t-il se passer dans la saison 3 de You ? Cette semaine, Netflix a officialisé le retour de la série qui reviendra avec 10 nouveaux épisodes non pas à la fin 2020 mais en 2021. Sur le web, les fans ont partagé leurs théories sur ce qui pourrait se passer dans la suite de la série et notamment sur l'identité de la voisine.

La voisine de Joe est-elle sa mère ?

A la fin de la saison 2, alors qu'il emménageait avec Love (Victoria Pedretti) qui est enceinte, Joe semblait trouver une nouvelle cible : sa voisine. On l'apercevait cachée dans l'ultime scène et son identité intrigue déjà les fans de You. Parmi les théories les plus populaires ? Il s'agirait en fait de... la mère de Joe ! Au fil des épisodes de la deuxième saison, on en a découvert plus sur le passé et sur l'enfance difficile du personnage incarné par Penn Badgley. Une chose qui, selon certains internautes, serait un indice sur le retour du personnage joué dans la série par Magda Apanowicz.

Penn Badgley dément

Plutôt que de tourner autour du pot, celui qui avait dévoilé le renouvellement de You avant l'annonce officielle a répondu sans détour à cette théorie. Interrogé par Bustle à ce sujet, Penn Badgley a tout simplement expliqué : "Ce n'est assurément pas sa mère. Je peux vous le dire".

Au sujet de la fin de la saison 2, l'ex-star de Gossip Girl avait déjà confié qu'il n'était à l'origine pas 100% satisfait des choix des scénaristes. "Quand j'ai découvert vers où ça irait, j'étais déçu car, d'une façon assez égoïste, je voulais une résolution plus positive. J'ai réalisé que c'était la façon la plus logique, qui reflète le plus la réalité, de dire : 'Non, Joe ne mérite pas le bonheur'. (...) Joe ne cherche pas le grand amour. Ce n'est pas une personne qui a simplement besoin qu'une personne l'aime. C'est un tueur ! C'est un sociopathe. Il est violent, obsédé. Il ne faut pas se faire avoir et penser qu'il a juste besoin d'une personne qui lui correspond. Personne ne lui correspond ! Donc cette fin est parfaite." avait-il confié à Entertainment Weekly.