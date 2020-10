You : avant la saison 3, le 3e livre va sortir aux Etats-Unis

La saison 3 de You sortira sûrement un peu plus tard que prévu sur Netflix puisque le tournage de la suite de la série avec Penn Badgley et Victoria Pedretti ne débutera qu'en novembre. Mais en attendant de découvrir les nouveaux épisodes, vous pourrez bientôt lire le troisième livre consacré à Joe Goldberg. L'auteure Caroline Kepnes vient de dévoiler la couverture et la date de sortie de "You Love Me", son nouveau roman dont l'intrigue ne devrait pas totalement suivre la série. Attention, spoilers !

You : la couverture de You Love Me, le 3e roman dédié à Joe Goldberg

De quoi va parler le livre ? Alors, qu'est-ce-qui nous attend dans la suite des aventures de Joe Goldberg ? Le roman ne devrait pas forcément suivre la série mais par précaution, ne lisez pas la suite si vous n'aimez pas les spoilers.