You saison 3 : deux nouveaux acteurs au casting, découvrez leurs personnages

Annoncée pour 2021, la saison 3 de You devrait faire son arrivée un peu plus tard que prévu sur Netflix. A cause de la pandémie de Covid-19, le tournage de la série avec Penn Badgley et Victoria Pedretti a été repoussé : lancée en février 2020, la production a été interrompue et le tournage ne va finalement commencer qu'en novembre mais accueillera de nouvelles stars !

Deux ennemis au programme pour Joe et Love

Netflix vient de recruter deux nouveaux acteurs pour la saison 3 de You et, contrairement aux nouvelles recrues de La Casa de Papel, on sait quels rôles ils joueront dans la série adaptée des romans de Caroline Kepnes (le 3e livre arrive en avril aux Etats-Unis). La première s'appelle Sherry est sera une "mom-fluencer", c'est-à-dire une influenceuse qui est maman. Elle va se rapprocher de Love qui était enceinte à la fin de la saison 2. Malgré son côté sympa, elle sera en fait manipulatrice et va faire semblant d'apprécier la chérie de Joe. Ce dernier va aussi avoir un nouveau "pote" dans la suite : Cary, un homme fortuné, de qui il va se rapprocher.

Côté acteurs, c'est Shalita Grant qui a été choisie pour jouer Sherry et Travis Van Winkle incarnera Cary. Shalita Grant, âgée de 32 ans, a joué dans la série NCIS : Nouvelle Orléans où elle incarnait Sonja Percy ainsi que dans les saisons 3 de Santa Clarita Diet et Search Party. Quant à Travis Van Winkle ? L'acteur de 37 ans est connu pour avoir incarné Danny Green dans la série The Last Ship.