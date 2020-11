You saison 3 : le visage de la voisine de Joe dévoilé, 9 autres personnages annoncés

Déjà prévue à l'origine pour 2021, la saison 3 de You ne va finalement peut-être pas être si retardée que ça à cause de la crise liée au coronavirus. Oui, le tournage a débuté plus tard que prévu mais les acteurs sont désormais au travail pour préparer la suite des aventures de Joe Goldberg (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti). Et qui dit nouvelle saison dit nouveaux personnages ! Les fans de la série attendaient surtout de découvrir l'identité de la voisine, aperçue à la toute fin de la saison 2. Eh non, ce n'est pas la mère du psychopathe, rumeur déjà démentie par Penn Badgley.

Michaela McManus sera la voisine de Joe

C'est désormais officiel : c'est Michaela McManus qui jouera la voisine de Joe dans la saison 3 de You. Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose mais son visage vous est forcément familier. L'actrice a notamment joué dans Les Frères Scott (elle incarnait Lindsay, la petite amie de Lucas après le saut dans le temps), The Vampire Diaries (elle jouait Julia, un loup-garou) ou bien plus récemment dans SEAL Team.