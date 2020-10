Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : la date de sortie et la bande-annonce dévoilées

Et encore une série qui se termine... En 2020, nous avons déjà dû dire adieu à de nombreux shows dont 13 Reasons Why, Arrow, The Good Place ou bien The 100. Une autre s'ajoute à la liste puisque c'est désormais officiel : la saison 4 des Nouvelles aventures de Sabrina sera disponible avant 2021.

Pour terminer l'année en beauté (ou alors pour bien chialer encore une fois avant de tourner la page d'une année 2020 déjà très compliquée), Netflix a décidé de programmer la sortie de la dernière saison des Nouvelles aventures de Sabrina... le 31 décembre ! C'est donc le jour de la Saint Sylvestre que l'on pourra connaître la fin de l'histoire de la jeune sorcière incarnée par Kiernan Shipka. Cette ultime saison sera composée de 8 épisodes et ça s'annonce compliqué pour nos héros...

Alors, qu'est-ce-qui nous attend pour la fin ? Selon le synopsis officiel, les Spellman vont faire face aux "Eldritch Terrors" qui pourraient mener à la fin de tout... Nos sorcières et leurs amis vont donc faire face à de nombreuses menaces. La première bande-annonce de la saison 4 de Sabrina à découvrir en VF dans notre diaporama tease aussi l'arrivée de Nick (Gavin Leatherwood) au lycée, le retour de Caliban (Sam Corlett) et beaucoup d'action. Tremblez !