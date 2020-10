The 100 saison 7 : quelle fin pour Clarke, Octavia, Murphy, Raven et les autres ?

Après la fin de How to Get Away with Murder ou celle de Agents of SHIELD, une autre série phare vient de se clôturer ce mercredi 30 septembre 2020 : The CW a diffusé l'épisode 16 de la saison 7 de The 100, le tout dernier de la série post-apocalyptique. Comment se termine-t-elle ? Est-elle mortelle, comme on le craignait ? La "dernière guerre" censée sauver l'humanité a-t-elle eu lieu ? Alors que Cadogan (John Pyper-Ferguson) est en possession du code, il est prêt à affronter le juge suprême, qui prend le visage de sa fille Callie. Si Clarke (Eliza Taylor), Octavia (Marie Avgeropoulos) et Levitt (Jason Diaz) tentent de l'en empêcher, il est trop tard : il a commencé le test final qui consiste à répondre à une série de questions le plus sincèrement possible. Si ses réponses sont convaincantes, les humains seront transcendés et deviendront éternels. Sinon, la race humaine sera exterminée.

Deux personnages de retour pour "la dernière guerre"

Mais il n'aura pas le temps de répondre à la première question : Clarke lui met une balle dans la tête et prend sa place, se retrouvant quant à elle face à Lexa (Alycia Debnam-Carey) comme juge. Des retrouvailles émouvantes mais étranges vu qu'il ne s'agit pas réellement d'elle... Alors qu'ils sont de retour à Sanctum, Jackson (Sachin Sahel) a réussi à stabiliser l'état d'Emori (Luisa D'Oliveira) et tente de l'opérer, mais elle va mourir sur la table d'opération. Mais elle ne s'ajoute pourtant pas à la liste des nombreux morts de la série : Jackson va alors implanter son esprit dans celui de Murphy (Richard Harmon), prêt à sacrifier son corps pour rester avec Emori. Pendant ce temps, Clarke quitte le test et donne le relai à Raven (Lindsey Morgan) qui, elle, se retrouve face à un juge ayant pris l'apparence d'Abby (Paige Turco), sa mère de coeur. Malheureusement, elle n'arrive pas non plus à la convaincre que l'humanité va s'améliorer. C'est finalement Octavia, en décidant d'arrêter la guerre et en mettant fin à la violence, qui va sauver l'humanité.

Quelle fin pour Clarke, Octavia, Raven et les autres perso de The 100 ?

Chacun leur tour, les personnages vont transcender, se transformant en des billes de lumière. Seule Clarke reste sur la Terre (la transcendance est un choix), s'apprêtant à vivre le reste de ses jours seule, avec le chien Picasso... C'était sans compter sur Raven, Murphy, Emori, Octavia, Levitt, Jackson, Miller, Niylah, Echo, Indra, Gaia, Hope et Jordan qui ont décidé de revenir de leur transcendance et de passer leur vie tous ensemble sur Terre, ils sont donc 14 sur les 100 de départ.