The 100 : top 10 des morts les plus déchirantes dans la série

Les fans de The 100 sont sous le choc : dans l'épisode 13 de la saison 7 diffusé ce mercredi 9 septembre 2020 sur la CW, un personnage phare est mort (cette fois-ci pour de vrai) : Bellamy (Bob Morley). Après avoir été enlevé au début de la saison puis soupçonné mort, le frère d'Octavia avait fait son retour dans l'épisode 11, mais aux côtés des Disciples. Il n'avait d'ailleurs pas hésité une seule seconde à trahir sa meilleure amie Clarke (Eliza Taylor)... qui l'a tué pour protéger Madi (Lola Flanery).

De quoi choquer/énerver/décevoir de nombreux fans, qui ne s'attendaient pas du tout à une telle fin pour Bellamy, et faire remonter par la même occasion de mauvais souvenirs à la surface. Et pour cause, en 7 saisons, les producteurs de la série se sont amusés à torturer les fans et ont fait mourir de nombreux personnages, bien souvent de façon traumatisante. On s'excuse d'avance de remuer tant de mauvais souvenirs, mais voici un top 10 des morts les plus déchirantes de la série.

1. Bellamy (Bob Morley)