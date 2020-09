The 100 saison 7 : la plus grosse mort de la série dans l'épisode 13, les fans choqués et énervés

Au fil de ses saisons, The 100 a prouvé qu'elle n'avait pas peur de prendre risque et de tuer des personnages très appréciés des fans. Certaines séries pourrait en prendre de la graine (coucou Riverdale) ! Pour son ultime saison, la série a déjà étonné les fans avec un rôle moins important pour Bellamy et la mort dans l'épisode 10 de Diyoza. Mais on était qu'au début de nos (mauvaises) surprises.

RIP Bellamy

Non, ce n'est pas une illusion d'optique ni un fake cette fois : Bellamy (Bob Morley) est bien mort dans l'épisode 13 de la saison 7 de The 100. Après avoir été enlevé au début de la saison puis soupçonné mort, le héros de la série avait fait son retour dans l'épisode 11 mais avec un twist puisqu'il a trahi Clarke (Eliza Taylor) et les autres).

En mission pour reprendre possession de la Flamme dans l'épisode 13, notre groupe s'est mis de nouveau en danger et pour pas grand chose puisque Gabriel (Chuku Modu) décidait de la détruire. Alors que tous ses alliés étaient en sécurité, Clarke s'est alors retrouvée face à Bellamy. Ce dernier menaçait de donner des informations capitales qui auraient mis en danger Madi (Lola Flanery) aux Disciples et était persuadé que Clarke n'allait pas le tuer. Sauf qu'elle l'a fait. Oui, c'est bien Clarke qui a tiré sur lui en pleine poitrine, laissant son corps avant de s'échapper.

Le web s'enflamme

Une mort triplement déchirante. D'abord parce que Bellamy était l'un des personnages présents depuis le début de la série et était très apprécié des fans. Mais aussi car Bob Morley n'était pas très présent pour cette saison 7 puisqu'il a demandé de faire une pause. Et enfin car de nombreux fans croyaient encore à une possible fin heureuse - et en couple - pour Bellamy et Clarke.

Autant vous dire que du côté de Twitter, il règne une atmosphère de dégoût et de colère chez les fans de The 100 qui s'est retrouvé en trending topic en France ce matin (malgré l'absence de diffusion des épisodes chez nous). Pour certains, cette mort est l'intrigue de trop et ils n'hésitent déjà pas à la comparer à la fin de... Game of Thrones. Le dernier épisode de The 100 sera diffusé le 30 septembre prochain.