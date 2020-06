The 100 saison 7 : la série vient-elle de tuer un personnage très important dans l'épisode 5 ?

On a enfin revu Bellamy (Bob Morley) dans l'épisode 5 de la saison 7 de The 100 ! Dans l'épisode 1, le frère d'Octavia (Marie Avgeropoulos) était enlevé. Une disparition voulue par Bob Morley, qui avait demandé à prendre une pause et à s'éloigner des plateaux. Mais les scénaristes ont-ils décidé de... tuer son personnage ?

Bellamy est-il mort dans l'épisode 5 ?

C'est en tout cas ce qu'on veut nous faire croire dans l'épisode 5 de la saison 7 de The 100 intitulé Welcome to Bardo et diffusé ce mercredi 17 juin aux USA. A Bardo, Anders et ses Disciples ont tenté d'en savoir plus sur Clarke (Eliza Taylor) en sondant les souvenirs d'Octavia. Bellamy était alors transporté sur Bardo et retrouvait - momentanément - Octavia. Cette dernière demandait à ce que son frère soit libéré mais il refusait de la laisser. Résultat ? Un Disciple proche de Bellamy faisait exploser une grenade, laissant penser à sa mort.

Mais Bellamy est-il réellement mort ? Si c'est ce que veut nous faire penser la série, on a évidemment du mal à y croire. Puisqu'on ne voit pas son corps, le doute est encore possible. Sans parler du fait que tuer Bellamy de cette façon serait quand même très décevant vu la trajectoire du personnage. Il faudra encore patienter pour découvrir si Bellamy est bien mort... ou pas. En attendant, les internautes s'attendent au pire :