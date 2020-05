The 100 saison 7 : Bellamy absent car Bob Morley souhaitait "faire une pause"

C'est le début de la fin pour The 100. Le 20 mai dernier, la CW lançait la saison 7 de la série qui sera la dernière. Eh oui, les aventures de Clarke, Bellamy et Octavia arrivent à leurs fins... Vous vous attendiez à voir encore plus le personnage de Bob Morley dans ces 16 derniers épisodes ? Ce ne sera malheureusement pas le cas.

Bellamy kidnappé... à cause de Bob Morley

Dans l'épisode 1 de la saison 7 de The 100, Bellamy se faisait kidnapper et semblait être emmené vers un endroit inconnu par un groupe de soldats armés via l'Anomalie. Une absence qui ne sera pas momentanée : Jason Rotenberg, créateur et showrunner de la série, a confié à TVGuide que le personnage sera bien absent du show. Pourquoi ? A cause de Bob Morley ! L'acteur qui a épousé Eliza Taylor en secret en 2019 a décidé de faire une pause et a demandé aux scénaristes de le faire partir pendant quelques temps. "Bob a pris la décision de prendre un peu de temps cette saison et je pense qu'il était heureux que les studios puissent le faire. Les scénaristes ont trouvé une intrigue qui lui a permis de le faire" a-t-il expliqué.

L'acteur aurait d'ailleurs prévenu très tôt l'équipe qu'il souhaitait ralentir. "Nous avons eu le temps de construire une histoire remplie de surprises. C'est comme ça qu'il est devenu la personne que tout le monde va essayer de retrouver. C'est surtout car il a décidé de faire une pause" ajoute Jason Rotenberg. On ne sait pas combien de temps Bellamy sera absent mais ce sera sûrement pour plusieurs épisodes.

Qui a enlevé Bellamy ?

Dans son interview, le créateur tease aussi l'identité des responsables de cet enlèvement. "Nous savons qu'ils ont compris comment fonctionne l'Anomalie. Je ne peux pas révéler grand chose sur eux à par le fait qu'ils semblent être les méchants et que nos héros vont aller dans l'Anomalie pour essayer de retrouver Bellamy et peut-être le sauver" a-t-il confié.