The 100 saison 7 : le personnage tué dans l'épisode 10 devait mourir... en saison 5

Une fin mortelle mais heureuse

L'épisode 10 de la saison 7 de The 100 a brisé le coeur de plus d'un fan, la faute notamment à la mort... de Charmaine Diyoza. Pourtant, là où le public et Hope - la fille de l'héroïne, ne cessent de pleurer sa disparition, Ivana Milicevic, son interprète, se révèle étonnamment heureuse et satisfaite de cette fin.

Au micro de TVLine, l'actrice a en effet confié, "Je trouve que c'est, littéralement et scénaristiquement, une mort magnifique pour Diyoza. Elle colle vraiment bien et je suis très honorée d'en avoir une aussi géniale". Une surprise ? Pas tout à fait.

Deux saisons bonus pour Diyoza

Ivana Milicevic l'a également confessé, ce qui lui permet aujourd'hui d'être aussi apaisée avec la fin de son personnage, c'est tout simplement le fait qu'il n'était pas censé vivre aussi longtemps. Oui, à la surprise générale, l'actrice a révélé que "Diyoza devait mourir durant la saison 5". Pour quelle raison ? La mère de Hope n'avait initialement pas été imaginée par les scénaristes pour être développée aussi longuement à l'écran, "Elle devait juste jouer un rôle à la McCreary - une prisonnière vraiment méchante, une pure terroriste, et elle devait donc absolument mourir à la fin de la saison 5". En bref, elle a eu le droit à deux saisons bonus, d'où l'impossibilité pour elle d'être déçue aujourd'hui.

Mais alors, pourquoi l'équipe créative a-elle subitement changé ses plans en cours de route ? Selon Ivana Milicevic, l'explication se trouverait... dans sa maison. A l'époque du tournage, la comédienne est en effet tombée enceinte d'un garçon. Or, cette grossesse aurait beaucoup inspiré Jason Rothenberg, le créateur : "Elle a été intégrée et ça a ajouté énormément d'épaisseurs à l'histoire. Je n'allais pas être l'une de ces actrices qui cachent leur ventre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Tenir un ballon de basket devant pour le cacher ?"

Un développement inattendu donc, mais absolument parfait étant donné que l'évolution de Diyoza s'est révélée fascinante à suivre. "Mon fils est venu au monde et m'a donné trois années de travail formidables dans cette formidable série" a déclaré Ivana Milicevic avec tendresse.