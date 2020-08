The 100 saison 7 : mort d'un personnage culte dans l'épisode 10, son interprète est heureux

Il ne reste plus qu'une poignée d'épisodes avant que The 100 ne prenne fin au terme de sa saison 7, actuellement diffusée sur la CW aux USA. Et comme on pouvait s'y attendre, les scénaristes en profiteront pour boucler certaines intrigues ET nous briser le coeur en faisant mourir de nombreux personnages. Ce n'est pas l'épisode 10 qui nous contredira, puisque celui-ci a vu l'une des héroïnes boucler son arc de rédemption.

Une mort parfaite pour Diyoza

Ainsi, Charmaine Diyoza - qui était autrefois une terroriste antipathique, a profité des ultimes secondes de cet épisode pour nous rappeler qu'elle avait changé avec le temps. Comment ? Elle s'est tout simplement sacrifiée afin de sauver sa fille, mais également tout le groupe de survivants. Un acte inattendu et altruiste, qui fait aujourd'hui la fierté de Ivana Milicevic, son interprète.

Là où de nombreux comédiens ont souvent du mal à accepter la mort de leur personnage, Ivana Milicevic confie à TVLine avoir été embarquée par l'idée de Jason Rothenberg, le créateur : "Il m'a appelée pour tout m'expliquer, me dire ce qui allait se passer et j'ai répondu, 'Oui, bien sûr. C'est magnifique. C'est littéralement parfait. Merci, je suis prête à partir'". L'actrice le rappelle ensuite, son personnage - qui revient de loin, ne pouvait en effet pas espérer meilleure conclusion que celle-ci, "Je trouve que c'est, littéralement et scénaristiquement, une mort magnifique pour Diyoza. Elle colle vraiment bien et je suis très honorée d'en avoir une aussi géniale".

Une ultime leçon

Après tout, cette mort est également l'occasion pour son héroïne de se rattraper de son échec en tant que mère, "La dernière chose qu'elle voulait pour Hope, c'est qu'elle devienne une guerrière, une soldate. (...) En la voyant avec toutes ses compétences de combat, ne penser qu'à se venger, Diyoza a senti qu'elle avait échoué". Aussi, De fait, voir son personnage se sacrifier afin de donner une dernière leçon à sa fille est une bénédiction pour Ivana Milicevic, "Oui [elle s'est rattrapée]. Elle avait une seconde, une chance. Tout le monde allait mourir. Je suis heureuse que tous soient sains et saufs, c'est vraiment magnifique, même si par-dessus tout, ce geste était surtout là pour sauver Hope". Reste désormais à savoir comment Hope réagira dans la suite de l'histoire.