The 100 saison 7 : le créateur promet que les derniers épisodes répondront à toutes les questions

La saison 7 de The 100 - actuellement diffusée sur la CW aux USA, sera la dernière de la série. Et si un prequel à cet univers est déjà en production, de nombreux fans s'interrogent sur la possibilité de voir les scénaristes en profiter pour oublier de répondre à certains des grands mystères de cette histoire. Bonne nouvelle, ça ne sera pas le cas.

De nombreuses réponses à venir

Invité du Comic Con virtuel de cette année, Jason Rothenberg - le showrunner de cette série dystopique, a au contraire promis de belles surprises dans les semaines à venir, "Quand on a débuté la production de cette saison, nous voulions nous assurer que nous ne laisserions rien de côté, ce qui signifie que nous voulions vraiment répondre à certaines questions qui étaient restées sans réponses depuis plusieurs saisons".

Quelle genre de réponses ? Le papa de la série n'a bien évidemment pas souhaité spoiler les derniers épisodes, mais il a tout de même teasé ceci, "Pourquoi le bunker était vide quand ils l'ont ouvert en saison 4 ? C'est l'une des questions à laquelle j'ai toujours eu envie de répondre".

Une série qui prendra tout son sens

Par ailleurs, Jason Rothenberg a promis que ces réponses n'auront rien à voir avec du fan service. Selon lui, la fin de certains mystères sera tout simplement nécessaire afin de permettre à la série de trouver tout son sens, "La conclusion d'une histoire est la morale de cette histoire et nous voulions vraiment raconter quelque chose avec cette saison. J'espère que lorsque les gens arriveront à la fin et qu'ils verront comment tout se termine, ils pourront voir la série d'une façon totalement différente".

En gros, si vous pensez que la série se résume uniquement à "les humains sont horribles et font tout ce qu'ils peuvent pour protéger leurs proches et sont prêts à tuer pour garder leurs trucs", vous êtes à côté de la plaque. Si Jason Rothenberg confesse qu'il s'agit-là "d'une grande partie de la nature humaine", le propos de la série est plus poussé que ça, "On tente vraiment de raconter quelque chose à propos de ça". De quoi rehausser notre intérêt à quelques épisodes du grand final !