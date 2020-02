The 100 : voici les 3 premiers acteurs du spin-off

Le spin-off de The 100 sera introduit lors de la saison 7, qui est la dernière de la série de la CW, et contrairement à ce qui a été annoncé, Anaconda n'est pas le nom du show dérivé, mais de l'épisode d'introduction, comme l'a rectifié Jason Rothenberg sur Twitter. Ce nouveau projet, dont seul le pilote a été commandé pour le moment, se déroulera 97 ans avant l'apocalypse nucléaire. On y suivra "une bande de survivants qui apprend à faire face à un monde dangereux tout en luttant pour créer une société nouvelle et meilleure". De quels acteurs sera composé la bande ?

Le casting du spin-off de The 100 se dévoile...

Vous vous doutez bien évidemment que Bob Morley (Bellamy), Eliza Taylor (Clarke), Octavia (Marie Avgeropoulos) ou encore Murphy (Richard Harmon) ne seront pas au casting du spin-off de The 100. En revanche, les trois premiers acteurs ont été choisis d'après les infos de Deadline. Qui sont-ils ? Iola Evans (vue dans Carnival Row), interprétera le rôle de Callie, une ado brillante, passionnée avec un côté rebelle prête à se battre pour les causes auxquelles elle croit.

Le frère de Callie, Reese, sera joué par Adain Bradley (Riverdale). Travailleur acharné et têtu, il a passé toute sa vie à être en compétition avec sa frangine, mais lorsque l'apocalypse débarque, il aura l'occasion de montrer ses réelles capacités. Pour finir, Leo Howard (Shake It Up, Legacies) a été recruté pour le personnage d'August, un musicien rebelle et passionné. Iola Evans et Adain Bradley ont de grandes chances de devenir réguliers si la série dérivée est commandée en intégralité.