The 100 saison 7 : l'épisode 8 introduit le spin-off, le créateur tease ce qui nous attend

Mais alors, comment la série dérivée va-t-elle se différencier de The 100 ? "Dans la série originale, on voyait jusqu'à quel point ces gens pouvaient aller pour survivre. C'était une histoire de clan et on montrait ce que les gens étaient prêts à faire pour protéger ceux qu'ils aiment. Dans cette série, la mission de Callie c'est plutôt : 'Je m'en fiche de qui ils sont, je vais les sauver'. C'est une protagoniste très actuelle" a teasé le créateur.

Iola Evans sera aussi accompagnée par Adain Bradley (Amour, gloire et beauté) qui incarnera Reese, le frère de Callie. Mais la relation entre Reese et Callie ne sera pas identique à celle de Bellamy (Bob Morley) et Octavia (Marie Avgeropoulos) prévient le showrunner. "Elle est un leader libre qui fait son propre chemin tandis que son frère veut toujours l'approbation de leur père. Il ne l'a jamais et Callie si donc ça créé un genre de rivalité qui devient très intense" a-t-il déclaré auprès de TVLine.