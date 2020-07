The 100 saison 7 : (SPOILER) vraiment mort ? Une actrice sème le doute après l'épisode 7

Bellamy est-il mort dans The 100 ? On le sait, Bob Morley sera moins présent pour la dernière saison de la série : le mari d'Eliza Taylor a demandé à s'éloigner du tournage pour faire une pause. Sauf que dans l'épisode 5, le personnage semblait mourir sous les yeux d'Octavia (Marie Avgeropoulos). Même si personne - ou presque - n'y croit, l'épisode 7 contenait un moment émouvant puisque Clarke (Eliza Taylor), Echo (Tasya Teles) ou encore Raven (Lindsey Morgan) apprenaient la mort du personnage.

Bob Morley de retour pour un flashback, un mauvaise nouvelle et une révélation

Dans cet épisode 7 de la saison 7 de The 100, on a eu droit à une nouvelle apparition de Bob Morley revenu pour tourner un court flashback. On y découvrait le premier baiser du personnage et d'Echo, forcément dévastée par la nouvelle de sa mort. Mais cet épisode contenait aussi une révélation sur les Disciples et son leader qui n'est autre que Bill Cadogan (John Pyper-Ferguson), le leader du Culte du Second Dawn vu dans la saison 4.

Lindsey Morgan sème le doute sur la mort de Bellamy

Mais la question que tout le monde se pose est évidemment : Bellamy est-il mort ? Si la série continue de vouloir nous faire croire que oui, les téléspectateurs ne sont pas les seuls à douter. Lindsey Morgan qui a réalisé l'épisode 7, a semé le doute sur le destin du personnage joué par Bob Morley. "Personne ne sait si c'est vrai (...) Ce que j'aime vraiment, c'est cette zone grise. Bien sûr, tout le monde est dévasté mais tout le monde est aussi choqué. On ne veut pas y croire et on ne sait pas si c'est vrai" a confié l'actrice.

Une conclusion surprenante à venir

Lindsey Morgan explique aussi que la suite sera tout aussi surprenante pour les téléspectateurs. "Quand j'ai lu ce qu'il se passe, j'étais choquée. Je suis curieuse de voir les réactions des fans. Nous sommes dans The 100 donc ça ne va pas être ce à quoi vous pensez" a teasé l'interprète de Raven.