Eliza Taylor (The 100) victime d'une fausse couche : le bel hommage de Bob Morley au bébé

Si garder un secret est une véritable mission pour certaines personnes, c'est un jeu d'enfant pour Eliza Taylor et Bob Morley. Pour preuve, les deux acteurs de The 100 sont en couple depuis quelques années et ont gardé cette info rien que pour eux... jusqu'en juin 2019 : ils ont annoncé s'être mariés dans la plus grande intimité. Leurs fans ont donc eu une double surprise. Depuis, Bob Morley et Eliza Taylor ne cachent plus leur relation, ni leur quotidien en amoureux.

Bob Morley dévoile son tatouage en hommage à son bébé

Ils ont d'ailleurs partagé une terrible nouvelle en janvier 2020 : l'interprète de Clarke dans The 100 a été victime d'une fausse couche. "C'est une chose très difficile à traverser, tu te sens submergé de honte et de chagrin, mais je suis si fier d'Eliza et de tout ce qu'elle a fait, et qu'elle en parle aujourd'hui", a confié Bob Morley, qui se serait fait tatouer un papa pingouin et son bébé en hommage à l'enfant qu'il a perdu, lors de la convention UnityDays 2020.

Plusieurs mois après cette triste révélation, Bob Morley, moins présent dans la saison 7 de The 100, a tenu à rendre hommage à leur bout de chou en dévoilant son tatouage avec un mot très touchant : "J'ai fait ce tatouage à un tournant de ma vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais les leçons apprises ont fait de moi un être humain plus fort." Eliza Taylor, elle, continue de rester très discrète sur ce drame.