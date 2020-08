The 100 saison 7 : Sheidheda encore plus puissant, Madi en grand danger ?

A quelques épisodes de la conclusion de cette histoire au terme de sa saison 7, The 100 a récemment pris une tournure encore plus sombre, notamment face à l'émergence chaotique et mortelle de Sheidheda, désormais incarné par JR Bourne. Et visiblement, cette ambiance n'est pas près de prendre fin.

Sheidheda toujours plus puissant

Tandis qu'une nouvelle grosse bataille devrait être mise en scène avec un affrontement à venir entre Sheidheda et Indra afin prendre le contrôle de l'armée de Grounder, JR Bourne a en effet confirmé à TVGuides que son personnage (ou plutôt l'esprit à l'intérieur) était bien trop fort à l'heure actuelle pour se faire surprendre, "Il a énormément, énormément, énormément d'avance sur les autres. Et c'est souvent bien plus que deux coups. Son combat ne fait que commencer."

Puis, même si on a tous du mal à imaginer une véritable bad ending conclure cette série avec la victoire de Sheidheda, le comédien a néanmoins promis qu'il faudra patienter avant d'espérer le voir chuter. Selon lui, il n'en serait qu'au début de son évolution, "Ce n'est que la première étape de sa métamorphose. Actuellement, il met en place les pièces, son plan. Il n'a fait que jouer, mais là tout s'accélère vraiment, tout se prépare. Il va passer à la vitesse supérieure."

Madi en danger ?

Et malheureusement pour notre coeur, cela signifie qu'il risque donc de profiter de sa domination pour faire de nouvelles victimes. Comme qui ? Parmi les personnes les plus menacées, on y retrouve Madi. Malgré un passé qu'il ne peut oublier, "Il respecte et honore la relation qu'ils ont partagé dans cet espace mental", Sheidheda a tourné la page avec rancoeur, ce qui pourrait jouer en la défaveur de l'héroïne, "Il garde la frustration de savoir qu'elle ne s'est pas pliée à lui, ce qui ne lui a pas permis de prendre le dessus. Mais il la voit comme étant brisée. Si elle tente de le battre, oui, il la tuera. Je ne ne peux pas dire qu'il ne le fera pas." Préparez-vous à trembler jusqu'à la fin.