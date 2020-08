The 100 saison 7 : le sort de Bellamy dévoilé dans la bande-annonce de l'épisode 11

He's alive ! Vous pouvez respirer : comme on s'en doutait, Bellamy (Bob Morley) n'est pas vraiment mort dans The 100. Une bonne nouvelle après la mort de Diyoza dans l'épisode 10. C'est dans l'épisode 1 de la saison 7 que le frère d'Octavia se faisait kidnapper suite à la demande de son interprète de prendre un peu de repos. Dans l'épisode 5, il semblait mourir après une explosion, une mort supposée qui a semé le doute chez les fans de la série. Alors, que lui est-il arrivé ? La bande-annonce du prochain épisode donne des réponses.

Bellamy en mauvaise posture

Même s'il est bien vivant, Bellamy ne vit pas sa meilleure vie comme on peut le voir dans la bande-annonce de l'épisode 11 de la saison 7 de The 100, programmé pour le 12 août prochain sur la CW aux Etats-Unis. Barbu et en mauvaise posture, le héros va avoir bien du mal à se sortir de la planète où il a atterri et on peut même le voir manger un scorpion (bon appétit bien sûr !). "Il n'y a pas de moyen de partir" peut-on entendre dire Bellamy. "Je n'ai pas peur" ajoute-t-il à la fin de la vidéo. De quoi nous intriguer : comment va-t-il réussir à s'en sortir ? Pourra-t-il retrouver sa soeur, Clarke et les autres ?

En tout cas, le sort de Bellamy ne sera pas un secret : au début de la vidéo, on peut voir Levitt (Jason Diaz) se rendre compte qu'il est bien vivant. Va-t-il en informer Octavia ? Réponse la semaine prochaine !