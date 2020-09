The 100 saison 7 : un final mortel ? La bande-annonce inquiétante de l'épisode 16

Les fans de séries ont dû dire adieu à de nombreux shows en 2020... et ce n'est pas terminé ! Après la fin de The Good Place, Esprits Criminels, Arrow, Hawaii 5-0 ou encore 13 Reasons Why, c'est The 100 qui se termine la semaine prochaine, le mercredi 30 septembre, après 7 saisons. Mais que nous réserve la fin de la série, après la mort choc de Bellamy ?

La mort de Madi à venir ?

Le dernier épisode de la saison 7 de The 100 s'annonce compliqué pour Clarke (Eliza Taylor) et pour cause : dans l'épisode 15, Cadogan (John Pyper-Ferguson) a torturé Madi (Lola Flanery) afin de retrouver le fameux code. Si elle était toujours bien vivante quand Clarke la retrouvait, son cerveau avait été endommagé et elle ne pouvait plus parler ou bouger. Alors que Clarke voulait la tuer pour abréger ses souffrances, Octavia (Marie Avgeropoulos) se portait volontaire pour le faire à sa place. Mais avant qu'elle n'ait pu commettre cet acte, le groupe apprenait que Cadogan avait bien obtenu le code qui lui permettait de déclencher la "dernière guerre". Alors, Clarke va-t-elle finalement décider de tuer Madi dans le dernier épisode ? Réponse à venir.

Un grand affrontement en approche

En tout cas, la bande-annonce à découvrir ci-dessous tease le grand affrontement tant attendu... et de possibles morts. Reste à savoir si cette "guerre" sera au coeur du final ou bien si le moyen de sauver l'humanité n'est en fait pas un "test" que l'un des personnages devra passer. Une chose est sûre, cette fin s'annonce très émouvante pour tous les fans qui ont suivi la série pendant sept ans et ont déjà eu le coeur brisé plus d'une fois à cause des nombreux morts. Quels noms vont s'ajouter à la liste ? Réponse la semaine prochaine.