Agents of SHIELD saison 7 : quelle fin pour la série ?

Et une autre série prend fin... Après les derniers épisodes de Arrow, Homeland, Esprits Criminels, Hawaii 5-0 ou encore Dark et The Rain, c'est au tour d'Agents of SHIELD de se terminer. La série liée au Marvel Cinematic Universe avait débuté en septembre 2013.

Quelle fin pour la série ?

L'ultime épisode de Agents of SHIELD (qui était en réalité composé de deux épisodes) voyait la team être réunie avec Fitz (Iain de Caestecker). Resté dans la chronologie originale de la série, ce dernier rejoignait Simmons (Elizabeth Henstridge) et les autres dans la seconde chronologie créée au début de la saison 7 (les scénaristes ont décidé de suivre Avengers : Endgame qui a rendu possible le voyage entre deux chronologies, sachant qu'un voyage dans le passé créé une chronologie alternative). Fitz emmenait l'équipe et les Chronicoms dans la chronologie originale pour les battre grâce à May (Ming-Na Wen). Comment ? May a tout simplement donné de l'empathie à ces derniers et voilà ! Eh oui, c'était pas si compliqué.

On avait droit ensuite à un saut dans le temps d'un an lors duquel on apprenait que l'équipe était désormais séparée. Mack (Henry Simmons) est toujours le dirigeant du SHIELD, May entraîne de nouvelles recrues, Coulson (Clark Gregg) tente de trouver sa voie, Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) possède désormais sa propre équipe et Daisey (Chloe Bennet) et Sousa (Enver Gjoka) sont en mission ensemble. Quant à Simmons et Fitz, ils sont désormais à la retraite et élèvent leur fille. Un happy-ending pour tous donc !

Pourquoi l'équipe est-elle séparée ? La réponse des showrunners

Une fin douce-amère pour les fans de la série vu la séparation du groupe. Mais pourquoi la série est-elle allée dans cette direction ? D'abord pour proposer une fin différente de celle de la saison 5, un temps considéré comme une possible fin pour la série. "Celui-ci devait nous sembler différent, être un au revoir différent. Je pense que c'était la question de la fin : comment nous pouvons satisfaire les fans qui sont avec nous depuis tellement longtemps et les récompenser ?" a confié Jed Whedon à Entertainment Weekly.