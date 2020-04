Homeland saison 8 : le créateur s'explique sur la fin de la série

Plus d'une série a déjà pris fin à la télévision américaine depuis le début de l'année 2020. On a par exemple pu découvrir le dernier épisode de Arrow, d'Esprits Criminels, de The Good Place, de Modern Family ou encore de Hawaii 5-0. Ce dimanche 26 avril, la chaîne américaine Showtime diffusait le dernier épisode de Homeland.

Quelle fin pour Homeland ?

Dans cette saison 8 de Homeland, Carrie (Claire Danes) s'est associée à Yevgeny Gromov (Costa Ronin), un agent russe, pour découvrir la vérité sur un crash d'hélicoptère ayant coûté la vie aux présidents américains et afghans et que le nouveau leader des Talibans avait revendiqué. Mais alors qu'elle avait retrouvé la boîte noire et découvert qu'il ne s'agissait que d'un accident, Yevgeny s'emparait des preuves et lui proposait un marché : lui révéler le nom d'un agent infiltré à Moscou contre la boîte noire. Pour découvrir ce nom, elle devait... tuer Saul (Mandy Patinkin).

Dans le dernier épisode de la série, on a vraiment cru que Carrie allait tuer son mentor mais, heureusement, elle avait un second plan : elle se rendait en Israël où vit la soeur de Saul et lui faisait croire que son frère était mort d'une attaque. Le but ? Récupérer un enregistrement dans lequel Saul lui dévoilait le nom de l'agent infiltré. Au final, cette dernière qui était traductrice à l'ONU se suicidait plutôt que de se rendre à la Russie et Carrie était forcée de fuir son pays, sans revoir sa fille Franny dont on avait presque oublié l'existence. L'action reprenait alors deux ans plus tard : Carrie qui vit désormais à Moscou a écrit un livre dénonçant les agissements de la CIA et est en couple avec Yevgeny. Chez lui, Saul recevait le livre de Carrie... où elle avait caché un message. Carrie est donc la nouvelle indic' de Saul.

La possible mort de Saul a divisé

Dans une série d'interviews, Alex Gansa, co-créateur et producteur de Homeland, s'est exprimé sur cette fin et notamment sur la possible mort de Saul. Il a expliqué qu'il avait d'abord été question que le personnage meurt, une chose qui a rapidement changé. "Quand on s'est rapproché de la fin, je pense que l'idée que Carrie ou Saul puisse mourir est devenue de plus en plus lointaine. (...) Carrie n'irait jamais aussi loin. Il y aura toujours une solution" a-t-il assuré à The Hollywood Reporter.

Comme l'explique Alex Gansa, Claire Danes et Mandy Patinkin ont tous les deux eu leur mot à dire concernant le destin des personnages. "Mandy a toujours voulu avoir une fin qui laissait un peu d'espoir. Il pensait que la saison jusque-là avait été très tragique, sombre et désespérée. Il voulait quelque chose qui exalterait les gens plutôt que ce soit dévastateur" a-t-il expliqué à Entertainment Weekly.

Pourquoi Carrie finit-elle en Russie et en couple avec Yevgeny ?

Malgré le fait qu'elle soit désormais infiltrée en Russie, Alex Gansa confie que Carrie n'est pas pour autant malheureuse face à sa nouvelle situation. "Je pense qu'elle est heureuse. Nous voulions que la fin soit douce-amère, pas sombre." a-t-il déclaré à The Hollywood Reporter. Quant à son couple avec Yevgeny ? La série ne va pas dans les détails ce qui permet à chacun de l'interpréter comme il le souhaite. "Pour moi, c'est une vraie relation de la façon dont Carrie Mathison vit ses relations. Par nature, elle est attirée par des situations fourbes. Donc elle peut avoir de vrais sentiments mais le trahir en même temps. Carrie prospère dans ce genre de situations" rappelle le créateur.