La Casa de Papel saison 5 : la date de sortie enfin dévoilée avec un teaser explosif !

"La fin du plus grand braquage de l'Histoire approche", a annoncé Netflix sur Twitter ! La plateforme a même dévoilé la première photo de la saison 5 de La Casa de Papel sur laquelle se trouve Berlin (Pedro Alonso), mais pas Nairobi (Alba Flores). Les fans, eux, sont plus que prêts à découvrir la suite de la série espagnole et à faire leurs adieux à Tokyo, Rio, Le Professeur, Denver et les autres braqueurs. Ils vont quand même encore devoir patienter plusieurs mois.

La date de sortie de La Casa de Papel saison 5

La Casa de Papel saison 5 ne sortira pas au moins d'août, comme l'annonçaient certaines rumeurs, mais au mois de... septembre : "Volume 1 : le 3 septembre. Volume 2 : le 3 décembre", a balancé Netflix. Elle sera donc diffusée en deux parties, de quoi parfaitement prolonger le suspense ! En attendant, un court teaser explosif a été dévoilé afin de nous un petit aperçu de la suite : on y découvre les braqueurs en mauvaise posture ainsi que le professeur (Alvaro Morte) retenu en otage après sa rencontre impromptue avec Alicia (Najwa Nimri). Peut-on quand même espérer un happy ending ?