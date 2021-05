La Casa de Papel saison 5 : Netflix annonce la fin du tournage, première image dévoilée

C'est terminé pour La Casa de Papel

On pensait que la saison 2, diffusée en 2017, marquerait la fin des aventures de Rio, Denver, Tokyo ou encore Berlin, finalement, La Casa de Papel aura eu le droit à trois saisons supplémentaires. Cependant, comme l'a rappelé Netflix sur Twitter ce vendredi 14 mai 2021, les miracles ne sont pas éternels et la série espagnole s'apprête donc à se conclure sur nos écrans, "La fin du plus grand braquage de l'Histoire approche."

De quoi comprendre à travers ce message que la diffusion de la saison 5 est imminente ? Pas du tout. Si l'on se fie aux récentes révélations de Ted Sarandos - le boss de la plateforme, c'est à partir de cet automne que la mise en ligne devrait en réalité être programmée. En revanche, le site de streaming l'a précisé, c'est aujourd'hui que le tournage est officiellement considéré comme terminé.

Première image dévoilée

Une information qui ne surprendra pas grand monde puisque les acteurs ont progressivement fait leurs adieux à la fiction ces derniers jours, avec un Alvaro Morte (Le Professeur) très ému notamment, mais qui n'en reste pas moins intéressante. La raison ? Netflix a notamment profité de cette annonce pour dévoiler une photo inédite. Et s'il ne s'agit pas d'une image sortie tout droit d'un futur épisode, celle-ci interroge déjà.

Premièrement, on y aperçoit tous les personnages en train de sourire et de s'amuser. Faut-il y voir le signe d'une possible happy ending ? Après tout, c'était (à peu près) le cas lors de la saison 2. Deuxièmement, il est étonnant de n'y découvrir aucun des nouveaux visages attendus cette année. Doit-on y voir le signe qu'ils ne seront pas si importants à l'écran ou, pire, qu'ils ne resteront pas en vie bien longtemps ? Quand on connait le passif de La Casa de Papel, la seconde option est loin d'être absurde.