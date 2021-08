La Casa de Papel saison 5 : 3 nouveaux acteurs au casting, les infos sur leurs personnages

La saison 5 de La Casa de Papel s'annonce explosive et encore plus folle ! Le Professeur va se retrouver en très mauvaise posture à cause d'Alicia (Najwa Nimri), ce qui signifie que les braqueurs n'auront plus aucune aide extérieur pour se sortir de la banque. Un nouveau plan devra être trouvé si Tokyo, Denver, Rio, Lisbonne et les autres veulent survivre à l'arrivée de l'arme prête à tous les abattre. En bref, accrochez-vous, ça va envoyer du lourd ! La guerre reprend dans La Casa de Papel le 3 septembre sur Netflix !

Les 3 nouveaux personnages de Casa de Papel saison 5

En attendant, la plateforme nous donne encore plus d'informations sur la saison 5 de La Casa de Papel avec la présentation de trois nouveaux personnages. Qui sont-ils ? René, Rafael et Sagasta. René n'est autre que l'ex de Tokyo avec lequel la complice du Professeur a démarré les braquages et vécu une vie de délinquants. L'acteur choisi pour ce rôle est Miguel Angel Silvestre, vu dans Sky Rojo et Sense 8. Rafael, lui, est le fils de Berlin, spécialiste en ingénierie. Il a toujours entretenu des relations conflictuelles avec son père décédé.