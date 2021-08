La Casa de Papel saison 5 : 6 théories avant le retour de la série

2. Le passé de Tokyo sera dévoilé

Bon ok, on ne se mouille pas trop avec cette théorie mais officiellement, ça n'a pas été annoncé. Au casting de la saison 5 de la série espagnole, on retrouve Miguel Angel Silvestre, vu déjà dans Sense8 et dans Sky Rojo. Son personnage n'a pas été dévoilé mais on est persuadés depuis le début qu'il jouera l'amoureux de Tokyo, mort dans un braquage. Pourquoi ? Car sur le tournage des scènes en compagnie de l'acteur, Ursula Corberó portait la même coupe que lors des débuts de la série. La logique veut donc qu'il s'agisse de flashbacks et qu'on en apprendra plus sur le personnage.