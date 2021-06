La Casa de Papel, Bridgerton... : 10 lieux de tournage des séries Netflix à visiter en Europe

Admiral Grove et Powis Street alias Small Heath dans Peaky Blinders

Le tournage de la 6e et dernière saison de Peaky Blinders vient de se terminer en Angleterre et la suite sera prochainement disponible. Savez-vous que Small Heath existe bel et bien ? Dans la série, il s'agit du quartier des Peaky Blinders qui est en fait situé dans la vie à Liverpool et non pas à Birmingham. De nombreuses scènes ont été tournées à Admiral Grove et Powis Street. Quant au manoir de Tommy Shelby ? Il s'agit en fait de Arley Hall, une demeure située près de Northwich (entre Liverpool et Manchester). Les jardins peuvent être visités et on peut même s'y marier. Avis aux amateurs...