Emily in Paris : le restaurant de Gabriel existe vraiment et il attire les fans de la série !

En dehors d'Emily in Paris, qui pourrait avoir une saison 2 malgré de nombreux clichés sur la capitale, ce n'est donc pas Gabriel qui est aux commandes de la cuisine du restaurant. Ni Antoine (Wiliam Abadie) qui en est l'heureux proprio. Non, dans la vraie vie ce sont Valerio et Yohann qui sont les propriétaires de l'établissement depuis 42 ans. "À l'origine, c'est une ancienne boucherie des années 20" ont-ils confié au Figaro. Et leur restaurant a été rapidement choisi par la production de la série Netflix : "Ils l'ont choisi avant l'immeuble où vit le personnage d'Emily, situé sur la même place".

"Nous avons une base d'habitués qui travaille dans le quartier, notamment des personnalités politiques du Sénat" a ajouté Valerio, et "le hasard a voulu qu'un autre de nos habitués, Daniel Bravo - ancien joueur de football - soit le père de l'acteur de la série, Lucas Bravo". Une coïncidence assez marrante !

Un menu qui rend hommage à la série Netflix

Depuis qu'Emily in Paris est dispo sur la plateforme de streaming, le show est dans le top 10. Du coup, celles et ceux qui ont maté la série et qui viennent à Paris commencent à squatter le restaurant où ont été tournées plusieurs scènes, dont celle du premier baiser entre Emily et Gabriel ! "Nous commençons seulement à voir les retombées cette semaine" ont indiqué Valerio et Yohann.

Et ils ont même imaginé un menu spécial Emily in Paris à 39 euros, que vous pouvez commander dès ce lundi 12 octobre 2020. Vous dégusterez ainsi un cocktail (un Americano ou un Spritz au choix) pour commencer le repas, une burrata des Pouilles avec des tomates cerises de Sicile pour l'entrée, un filet de boeuf en tranches, avec de la roquette, des copeaux de parmesans et une sauce au vinaigre de Modène en plat et un tiramisu maison accompagné d'un café napolitain en dessert.