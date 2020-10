Lucas Bravo (Emily in Paris) : qui est le beau Gabriel dans la série Netflix ?

Vous avez envie d'une nouvelle série feel good et pas prise de tête ? Emily in Paris est celle que vous devez mater absolument. Alors oui, il y a beaucoup de clichés dans la création Netflix, mais ça fait du bien et ça redonne le sourire en cette période compliquée. Emily (Lily Collins), elle, vit sa meilleure vie dans la capitale et même si ce n'est pas le grand amour avec ses collègues, elle n'est pas en manque de conquête. Le beau Gabriel devrait fortement vous plaire à vous aussi.

Les débuts de Lucas Bravo

On ne donnera pas plus d'infos pour ne pas spoiler Emily in Paris, la nouvelle série de Darren Star (Sex and the City et Younger), mais par contre, on peut tout vous dire sur Lucas Bravo, l'interprète de Gabriel. Tout d'abord, côté vie perso, l'acteur français est le fils de l'ex-joueur de foot Daniel Bravo. Est-il célibataire ? On dirait bien que oui ! Côté vie pro, il est parti étudier le cinéma à Los Angeles dans la célèbre école American Academy of Dramatic Arts, mais il a commencé sa carrière en tant que mannequin.

Sa carrière d'acteur décolle lorsqu'il décroche le rôle d'Antoine dans le film La crème de la crème réalisée par Kim Chapiron. Lucas Bravo joue ensuite dans On voulait tout casser de Philippe Guillard, les séries Sophie & Sophie et Sous le soleil de Saint-Tropez et dans le court-métrage de Tom Leeb (Infidèle), This New Generation et tourne dans des pubs pour L'Oréal, Fortuneo, Chanel ou encore Kerastase. Il sera aussi bientôt à l'affiche de Mrs Harris goes to Paris avecIsabelle Huppert et Lambert Wilson.