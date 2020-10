Emily in Paris : une saison 2 en préparation ? Lily Collins et Darren Star répondent

Tournée à Paris, la série Emily in Paris fait débat sur les réseaux sociaux. Vendredi, jour de mise en ligne des épisodes sur Netflix, le show s'est retrouvé en trending topic sur Twitter où les internautes ont critiqué les nombreux clichés présents dans les épisodes. Malgré ces critiques, Emily in Paris attire pas mal de curieux. Assez pour une saison 2 ?

L'équipe d'Emily in Paris est prête pour une suite

Contrairement à Ratched dont deux saisons ont été commandées directement, Netflix n'a pas encore dévoilé si Emily in Paris aura droit à une saison 2 et il faudra attendre quelques semaines (voire quelques mois) pour savoir si Lily Collins reprendra son rôle dans une suite. L'actrice britannique est en tout cas déjà prête ! "J'adorerais revenir à Paris et faire une nouvelle saison" a-t-elle confié à la version US de Vanity Fair.

L'actrice que l'on a pu voir dans le film The Mortal Instruments ou dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile avoue d'ailleurs que l'équipe de la série a eu des idées pour la suite lors du tournage de la saison 1. "Il y avait tellement de situations où l'on s'est dit : 'Ok, note ça, ça arrivera dans la saison 2'" se souvient l'actrice qui aimerait bien voir son personnage voyager dans d'autres pays d'Europe dans la possible saison 2. Mais Lily Collins avoue qu'il y a aussi "beaucoup d'autres endroits à explorer à Paris, beaucoup d'expériences qu'elle pourrait vivre".

Darren Star dévoile ce qu'il aimerait dans une possible suite

De son côté, Darren Star à qui l'on doit aussi Sex and the City et Younger a évoqué une possible saison 2 et confié qu'il aimerait pouvoir mettre plus en lumière certains personnages secondaires si Netflix donne une suite à Emily in Paris. "J'aimerais explorer d'autres personnages comme la patronne d'Emily jouée par Philippine Leroy-Beaulieu. Je pense qu'on a seulement gratté la surface de la personne qu'elle est (...) J'ai plein d'idées sur la suite des choses et je sais qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. (...) Pour une saison 2, nous avons pleins de routes que nous pourrions suivre" a-t-il expliqué, également à Vanity Fair. Ne reste plus qu'à attendre la décision de la plateforme.