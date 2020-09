Ratched saison 2 : une suite prévue pour la série avec Sarah Paulson ?

C'est la série à ne pas manquer en cette rentrée : ce vendredi 18 septembre 2020, Netflix a dévoilé Ratched, un préquel Hitchcockien du livre Vol au-dessus d'un nid de coucou (Ken Kesey) réalisé par Ryan Murphy. Celui-ci est axé sur la cruelle et flippante infirmière Mildred Ratched interprétée par Sarah Paulson, magistrale dans ce rôle. Vous l'avez binge-watché et déjà fini ? Bonne nouvelle : une saison 2 a déjà été commandée par Netflix !

En fait, 18 épisodes ont été commandés directement en 2017, ce qui laisse supposer que la saison 2 aura 10 épisodes. Une suite logique vu la fin de la première saison. Attention, si vous ne l'avez pas encore finie, n'allez pas plus loin dans la suite de cet article qui contient des spoilers.

Une saison 2 de Ratched déjà commandée par Netflix !

Qu'est-ce qui nous attend ? Côté casting, on peut espérer y retrouver Sarah Paulson (Mildred Ratched) évidemment, mais aussi Judy Davis (Betsy Bucket), Cynthis Nixon (Gwendolyn Brigg), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Vincent D'Onofrio (Gouverneur George Milburn), Sophie Okonedo (Charlotte Wells), ou encore Amanda Plummer (Louise). En revanche, une chose est sûre : Sharon Stone (Lenore Osgood), Jon Jon Briones (Dr Richard Hanover), Alice Englert (Dolly), Corey Stoll (Charles Wainwright), Brandon Flynn (Henry), et Charli Carver (Huck Finnigan) ne devraient plus apparaître puisqu'ils sont tous morts dans la saison 1.

A quoi s'attendre ?

Quel scénario ? Si Mildred est partie au Mexique avec Gwendolyn, en rémission de son cancer, l'infirmière vit dans la crainte que son frère Edmund ne la retrouve et se venge du fait qu'elle l'ait trahi en voulant l'euthanasier. D'autant qu'il tue de nombreuses infirmières en guise de menace. Où se cache-t-il ? Est-il toujours en compagnie de Charlotte et Louise ? L'aident-elles à tuer ? La saison 2 s'annonce déjà bien différente de la première. A moins que Ryan Murphy continue de donner des nouvelles de Lucia State Hospital, dirigée par Betsy. Aura-t-elle affaire à de nouveaux patients dangereux ? Edmund va-t-il être attrapé et y retourner en attendant son exécution ? En raison de la crise sanitaire du coronavirus, il faudra s'attendre à avoir des réponses pas avant fin 2021...