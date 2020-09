Ratched : faut-il regarder la série de Netflix avec Sarah Paulson ?

Une atmosphère et des personnages malaisants

Tout au long de la série, Ryan Murphy réussit à nous mettre mal à l'aise par tous les moyens. D'abord par ses personnages : Mildred Ratched froide et cruelle, le Dr Richard Hanover (Jon Jon Briones), drogué et accro à toutes les expériences possibles, le meurtrier en série Edmund Tolleson (Finn Wittrock) avec qui on n'aimerait pas se retrouver seul (sauf Dolly, jouée par Alice Englert), ou encore Charlotte Wells (Sophie Okonedo), patiente imprévisible aux multiples personnalités.

Ensuite, par l'ambiance. Rien que l'endroit où se passe la majeure partie de l'action, à savoir un hôpital psychiatrique de Caroline du Nord, est froid et flippant. Les expériences qui s'y multiplient s'apparentent à de la torture psychologique et physique et nous font grincer des dents. Les meurtres s'ensuivent à un tel point qu'il est quasiment impossible de s'ennuyer. Comme si cela ne suffisait pas, Ryan Murphy n'oublie pas de traiter d'un sujet sensible : la peine de mort et la barbarie de la chaise électrique.

Des acteurs qui excellent

Sarah Paulson nous avait déjà prouvé son talent d'actrice durant les différentes saisons d'American Horror Story ou encore dans American Crime Story. Une fois de plus, elle nous offre une prestation bluffante dans le rôle de Mildred Ratched, à la fois froide, cruelle, manipulatrice, cynique. Sa complexité est interprétée à merveille. On l'aime, la déteste, la craint en même temps, sans réussir à déterminer au final si elle fait partie des méchants ou des gentils. Au fil des épisodes, on va apprendre son histoire et comprendre de plus en plus son comportement étrange. Ça valait le coup de l'écarter de la dernière saison d'American Horror Story !

Elle n'est pas la seule à percer l'écran, loin de là : on soulignera également les jeux d'acteur de Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (Betsy Bucket), Finn Wittrock ou encore Sophie Okonedo. Un casting sur mesure !

En bref : si vous aimez tout ce qui est flippant, dérangeant et malaisant, vous allez adorer regarder Ratched ! Du Ryan Murphy tout craché !