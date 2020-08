Ratched : Sarah Paulson en infirmière cruelle et flippante dans la bande-annonce

Présente dans toutes les saisons d'American Horror Story, Sarah Paulson faisait faux bond pour la dernière, 1984, dévoilée fin 2019 sur FX. Et pour cause, l'actrice était prise par un autre tournage de Ryan Murphy : celui de Ratched, une série basée sur le passé de la cruelle infirmière Mildred Ratched, issue du roman Vol au-dessus d'un nid de coucou de l'écrivain américain Ken Kesey et adapté en 1975 en film par Milos Forman (avec notamment Jack Nicholson).

Sarah Paulson flippante dans Ratched, la nouvelle série de Ryan Murphy

La série, qui se positionne comme un prequel, se déroule en 1947 et se concentre sur la jeunesse de l'infirmière qui, d'infirmière gentille va vite devenir un monstre et va prendre un malin plaisir à torturer psychologiquement les patients d'un hôpital psychiatrique reconnu de Caroline du Nord. Une intrigue à faire froid dans le dos, et le premier trailer dévoilé par Netflix va vous donner encore plus de frissons ! Sarah Paulson y apparaît dérangeante et flippante, et excelle à mettre mal à l'aise.

Netflix dévoile une première bande-annonce malaisante

Aux côtés de l'actrice, on retrouvera Cynthia Nixon, Sharon Stone, Judy Davis, Finn Wittrock, Jon Jon Briones ou encore Charlie Carver. Une série à découvrir dès le 18 septembre sur Netflix. De quoi patienter en attendant la saison 10 d'American Horror Story, reportée en 2021 à cause de la crise du coronavirus, et à laquelle Sarah Paulson participera. A noter qu'une deuxième saison de Ratched a déjà été commandée par Netflix.