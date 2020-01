American Horror Story renouvelée pour 3 saisons, Sarah Paulson de retour dans la saison 10 !

Mi-novembre 2019, FX diffusait le dernier épisode de la saison 9 d'American Horror Story 1984, consacrée au slasher. Une saison à laquelle n'ont pas participé Jessica Lange, Evan Peters ni Sarah Paulson. Mais que les fans se rassurent, Ryan Murphy est d'ores et déjà en train de travailler sur la saison 10 et certains acteurs pourraient bien faire leur retour. Si on ne sait pas encore quel thème elle va traiter, une première info concernant le casting vient de tomber : Sarah Paulson fera son grand retour !

Sarah Paulson de retour dans la saison 10 d'American Horror Story !

C'est à l'occasion de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association pour promouvoir la prochaine série FX Mme America que l'actrice, qui est présente depuis le début à l'exception de la dernière saison, a confirmé son retour. "J'ai demandé à Ryan si la question m'était posée, est-ce que je pourrais dire que je revenais, et il a dit 'Oui, tu peux le dire". Alors oui, je reviendrai dans American Horror Story". Comme lors des saisons précédentes, elle y jouera un des rôles principaux.

La série de Ryan Murphy renouvelée pour 3 saisons !

Mais serait-ce la dernière saison ? Alors que c'est ce que laissait entendre Ryan Murphy, qui avait réuni tous les acteurs en novembre dernier pour ce qui pourrait être selon lui la dernière saison, eh bien non ! On a appris ce jeudi 9 janvier que la série d'horreur a été renouvelée pour 3 saisons supplémentaires ! La série aura donc au minimum 13 saisons ! Après la maison hantée, l'apocalypse, l'hôpital psychiatrique, les tueurs en série ou encore les break show, on se demande bien quels thèmes les 4 prochaines saisons vont traiter.