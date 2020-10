Tom Leeb (Infidèle saison 2) : "Les scènes intimes sont toujours difficiles à jouer" (Interview)

Purebreak : Tu es l'un des nouveaux acteurs de cette saison 2 d'Infidèle, comment es-tu arrivé sur ce projet ?

Tom Leeb : Par le biais d'un appel de la production. Elle m'a proposé le rôle, j'ai lu le scénario et je lui ai ensuite donné une réponse positive.

Il y a quelques scènes intimes, il faut être à l'aise l'un avec l'autre à ce moment-là

Qu'est-ce qui t'a plu à la lecture du scénario ?

Le projet en lui-même qui enveloppait le fait qu'il y ait Didier Le Pêcheur. C'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Sur la saison 1, il a fait de la très bonne direction d'acteurs, son image était chiadée et sa lumière très belle. Il y avait aussi Claire Keim. C'est une comédienne formidable avec laquelle je n'avais jamais eu l'occasion de travailler. L'idée de vivre cette expérience m'a beaucoup plu donc j'ai dit oui tout de suite.

Tu appréhendais de jouer avec Claire Keim ?

Pour dire la vérité, quand on s'approche du premier jour de tournage, on se demande toujours si le courant va passer. C'est une réaction inévitable, mais très vite, Claire m'a mis à l'aise de par son attitude très positive et bienveillante et son obsession d'intégration.

Comment vous êtes-vous préparés tous les deux pour mettre en place cette relation compliquée ?

Simplement en prenant le temps d'échanger et de trouver une complicité en dehors des séquences. Il y a quelques scènes intimes, il faut être à l'aise l'un avec l'autre à ce moment-là. Nos personnages doivent être crédibles, c'est pour ça qu'on a passé du temps ensemble sur le plateau.

Gabriel a un secret pas facile

Ce n'est pas trop difficile de jouer des scènes intimes avec une actrice qu'on ne connaît pas ?

C'est toujours difficile et je pense que ça le sera toujours parce qu'on rentre indirectement dans l'intimité de l'autre. A travers un personnage certes, mais ça reste quand même deux êtres humains qui se rapprochent et qui sont filmés en train de se rapprocher. Après, ça dépend avec qui on le fait et avec qui on s'autorise ces choses-là. Et puis, il y a surtout la chorégraphie du réalisateur. Il a besoin de quelque chose de précis, mais il respecte les comédiens engagés.

Comment décrirais-tu ton personnage Gabriel ?

Gabriel est un ostéopathe qui arrive dans la vie d'Emma pas vraiment par hasard. Il a une attitude un peu ambiguë. Est-ce qu'il est ici pour créer des ennuis ou pour arranger sa situation personnelle ? Est-ce que son attitude est sincère ou pas ? Une chose est sûre, c'est qu'il fait du bien à Emma sauf qu'il se prend à son propre piège et ne sait plus où il en est dans l'histoire.

Peut-on imaginer qu'il a un secret à cacher ?

Oui, ce n'est pas un secret facile parce que ce qu'il fait, il le fait à contre-coeur. Quand les téléspectateurs le découvriront, ils comprendront pourquoi c'est à contre-coeur. Il a un passé très difficile, ça fait de lui un personnage sombre. Il est obligé de trouver un moyen de s'en sortir.

Il n'a pas envie d'être utilisé comme un sex-toy

Au départ, Emma l'utilise. Comment le vit-il ?

Au final, ça lui plaît. Il se rend compte qu'il tombe amoureux de cette fille et c'est là où tous ses plans tombent à la renverse.

En bref, comment définirais-tu la relation entre Gabriel et Emma ?

C'est une relation un peu tronquée par l'âge. Au fond d'elle, Emma n'assume pas d'être avec quelqu'un de si jeune, mais en même temps, elle a envie de s'amuser. Notre relation est aussi faussée car Gabriel n'a pas envie d'être utilisé comme un sex-toy, il a de réels sentiments. Mais au fond, c'est un histoire sincère.

Tu parles de la différence d'âge. Que penses-tu du fait que ça puisse gêner encore aujourd'hui ?

Je pense que dès qu'on a une attirance ou des sentiments pour quelqu'un, peu importe l'âge. Le Président de la République est un bon exemple. L'amour n'a pas d'âge, c'est une phrase banale, mais vraie. Ce sont simplement les moeurs débiles, des clichés.

Luigi est malheureux de voir sa mère partir avec un homme si jeune

Luigi, le fils d'Emma joué par Grégoire Paturel, se méfie de Gabriel, pourquoi ?

C'est important qu'il se méfie de lui parce que ça aide Emma à avoir un regard douteux sur Gabriel. Et il se méfie parce qu'il y a tout le côté jeune mec, un peu baroudeur et séducteur. Ca le perturbe car il veut sa mère pour lui, même si ça ne se passe pas très bien entre eux. Ca le rend malheureux de la voir partir avec cet homme si jeune.

Comment Gabriel va-t-il vivre le fait de se retrouver au milieu des histoires de famille d'Emma ?

C'est beaucoup d'infos parce que à la base, il n'est pas là pour ça. Il est là pour se sortir d'affaires lui. Il se retrouve pris dans toutes ces intrigues, mais il va aussi mettre Emma dans des situations pas possibles. D'épisodes en épisodes, on voit cette détonation du personnage de Gabriel. Tout le monde lui en veut à lui, mais est-ce qu'il est vraiment là par hasard ou il veut juste du bien aux gens ?

En plus d'Infidèle, quels sont tes autres projets ?

Je tourne en ce moment une série à Marseille. C'est une création de TF1 avec Julie de Bona qui s'appelle Plan B et qui est réalisée par Christophe Campos. J'ai deux films qui sortiront cet hiver. Un au mois de décembre, il s'agit de C'est la vie de Julien Rambaldi et le 24 février, Pourris gâtés de Nicolas Cuche. J'ai aussi un album qui est sorti la semaine dernière. C'est un album de confinement, réalisé à l'iPhone. Il est sincère et authentique et il ne veut pas jouer avec les artifices.

