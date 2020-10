Emily in Paris saison 2 : Lily Collins, Lucas Bravo et le créateur teasent le triangle amoureux

Lily Collins (Emily) et Lucas Bravo (Gabriel) commentent le final de la saison 1

Emily in Paris est rapidement devenue l'un des succès de Netflix. Une série avec notamment Lily Collins (qui incarne l'héroïne Emily) et Lucas Bravo (qui incarne le beau Gabriel). Tous les deux sont revenus sur le final de la saison 1, que beaucoup ont déjà vu parce qu'ils ont binge-watché le show. Lily Collins a ainsi indiqué à TV Line que son perso, Emily, est à la fois "profondément en conflit" et "vraiment excitée" par la grande nouvelle de Gabriel, à savoir qu'il reste vivre à Paris travailler dans le même restaurant grâce à Antoine (joué par William Abadie, vu dans Gossip Girl).

"Elle est maintenant plus confuse que jamais, car Camille", interprétée par Camille Razat, "et elle ont créé ce véritable lien, et elle ne pense qu'à ses amies" a précisé l'actrice. "Mais en même temps, il a été la tout au long de son expérience jusqu'à présent, en étant un soutien et un ami, mais aussi quelque chose d'un peu plus" a-t-elle ajouté à propos de Gabriel.

Lucas Bravo alias Gabriel (le voisin et chef BG) a de son côté assuré : "Je pense qu'Emily lui a redonné un but et qu'il a eu assez de force autour d'elle pour sentir qu'il pouvait aller plus loin dans son projet de restaurant et le réaliser". "Sur cette base, il voit Emily comme son pilier, sa principale inspiration, sa force" a assuré le fils du footballeur Daniel Bravo. Du coup, Gabriel "se dit : 'OK, les planètes sont alignées'" quand Antoine lui propose de l'aider.

"Et c'est aussi grâce à elle (Emily, ndlr) qu'il connaît Antoine. Elle est la raison pour laquelle il va avoir une autre opportunité, et elle est connectée à tout ce qui se passe" a-t-il rappelé, "Elle est donc, évidemment, la principale raison pour laquelle il est si heureux de rester".

Darren Star tease la saison 2 d'Emily in Paris

Alors qu'une saison 2 n'a pas encore été confirmée, Darren Star et Lily Collins ont plein d'idées pour la suite. Darren Star a même teasé une possible saison 2 d'Emily in Paris en commençant par avouer à propos d'Emily : "Je pense que beaucoup de ses idées sur la vie sont constamment testées. Et elles le seront aussi la saison prochaine".

Ce qu'il imagine dans les prochains épisodes de la série (qui ne sont pas encore certains de voir le jour) ? "Je pense que le prochain chapitre peut être une véritable exploration de l'évolution de la relation entre ces trois personnages", à savoir Emily, Gabriel et Camille a-t-il expliqué. Emily et Camille vont-elles rester amies ? Emily et Gabriel vont-ils se mettre en couple ? Est-ce que ça va marcher ?

Et alors que beaucoup d'internautes ont critiqué les nombreux clichés sur Paris et sur la France dans la saison 1, la supposée saison 2 devrait être beaucoup plus frenchy et donc avec moins de clichés : "C'est, pour moi, une chose tellement amusante à explorer dans la saison 2, parce que ce ne sont pas des Américains (Gabriel et Camille, ndlr). Ce sont des Français. Pour moi, une grande partie de la série consiste à regarder tout cela à travers une lentille différente. La saison 2 va ouvrir des pistes de relations intéressantes et surprenantes".