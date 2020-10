Emily in Paris : vous souvenez-vous de cet acteur français vu dans Gossip Girl ?

On aimerait tous avoir la même vie qu'Emily dans Emily in Paris, la nouvelle série de Netflix. Malheureusement, la réalité n'a rien à avoir avec les clichés du show de Darren Star (Sex and the City, Younger). Déjà, Emily se trouve rapidement plusieurs prétendants tandis que nous on galère encore et toujours. On aimerait bien aussi rencontrer des beaux gosses comme dans la série.

William Abadie dans Emily in Paris VS Gossip Girl

Qui sont-ils d'ailleurs ? Vous avez Michel Biel (Skam France), Victor Meutelet (Grand Hôtel), Charles Martins, Lucas Bravo, Julien Floreancig ou encore William Abadie. Si la plupart de ses acteurs sont connus en France, l'interprète d'Antoine Lambert, lui, a aussi une petite carrière aux Etats-Unis puisqu'il a joué dans Gossip Girl, qui va avoir le droit à un reboot !

Vous vous souvenez de lui ? Si ce n'est pas le cas, William Abadie se glissait dans la peau de Roman, le compagnon du père de Blair Waldorf (Leighton Meester) dans les saisons 1 et 2 en 2007. Il a donc pas mal changé en 13 ans, depuis Gossip Girl. Mais ce n'est pas tout : on a aussi pu le voir dans Sex and the City en 2003, Ugly Betty et Newport Beach (The OC) en 2006, 90210 Beverly Hills - Nouvelle génération en 2010, Homeland en 2013 ou encore Person of Interest et Mentalist en 2014.