Elite saison 4 : la bande-annonce avec les nouveaux persos promet des scènes hot

Ander explique "ils ont tout gâché", en parlant visiblement des 4 nouveaux personnages d'Elite. En plus de l'arrivée des acteurs Manu Rios, Carla Diaz, Pol Ranch et Martina Cariddi qui vont incarner les 4 nouveaux persos, on découvre beaucoup de scènes de sexe à venir, de nombreuses soirées avec alcool et drogues, des maisons de luxe toujours plus ouf et même un palais, la police une nouvelle fois présente... Bref, une saison 4 qui promet d'être dingue ! "Ils ont tout, mais ça ne leur suffit pas" prévient aussi Netflix dans la bande-annonce.

Les intrigues se dévoilent, les nouveaux persos vont tout chambouler

Et ces premières images confirment aussi les intrigues qu'on imaginait après avoir maté le teaser. Les nouveaux personnages joués par Manu Rios, Carla Diaz, Pol Ranch et Martina Cariddi vont tout changer. Leur arrivée va chambouler les couples et les célibataires. De nombreuses intrigues amoureuses sont en effet montrées dans la bande-annonce.

On voit notamment que le couple formé par Omar et Ander va être chamboulé par le perso de Manu Rios. Samuel et Guzman vont se disputer la même nouvelle lycéenne, interprétée par Carla Diaz. Cayetana sera quant à elle séduite par l'interprète de Pol Ranch. Et Martina Cariddi ne laissera pas Rebeca indifférente...

Et n'oubliez pas, avant la sortie de la saison 4 d'Elite, Netflix publiera Élite : Histoires courtes. Des épisodes de 4 histoires courtes pour montrer ce que les lycéens ont fait de leur été avant la rentrée, de Guzman à Nadia, en passant par Omar, Ander ou encore Carla et Samuel.