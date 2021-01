Peaky Blinders : la saison 6 sera la dernière, un spin-off à venir ?

Déjà un peu plus d'un an que le dernier épisode de la saison 5 de Peaky Blinders a été diffusé en Angleterre sur BBC One. En préparation depuis un moment, la saison 6 du show a été retardée à cause de la Covid-19. L'un des réalisateurs avait même confié être pessimiste sur la sortie des nouveaux épisodes qui pourraient n'arriver qu'en 2022. Après des mois de suspense, c'est désormais officiel : Cillian Murphy (Tommy), Helen McCrory (Polly) ou encore Paul Anderson (Arthur) ont repris le chemin du tournage... pour faire leurs adieux à leurs personnages.

Peaky Blinders va prendre fin

En plus d'annoncer le lancement du tournage de la saison 6 de Peaky Blinders, le créateur Steven Knight a brisé le coeur des milliers de fans : la série va se terminer. "Peaky est de retour avec un boum. Après un retard forcé de la production à cause de la pandémie de Covid, nous retrouverons la famille face à un énorme risque et les enjeux n'ont jamais été aussi grands. Nous croyons que ce sera la meilleure saison de toute et nous sommes sûrs que nos fans géniaux vont l'adorer. Même si la série se termine, l'histoire continuera sous une autre forme" a expliqué Steven Knight dans un communiqué. La production de la série a partagé sur Twitter une photo de Cillian Murphy, masque sur le nez, dans les coulisses :