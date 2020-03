Peaky Blinders saison 6 : premières images et révélations sur les nouveaux épisodes

Un Garrison tout neuf

A l'instar de The Witcher, Stranger Things, Grey's Anatomy... Peaky Blinders n'a pas résisté à l'épidémie liée au coronavirus. C'est désormais officiel, le tournage de la saison 6 est donc à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Une mauvaise nouvelle pour les fans - cela signifie que la série sera diffusée plus tardivement sur nos écrans, qu'a souhaité apaiser Anthony Byrne, le réalisateur arrivé l'an passé.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, il a en effet profité du compte Instagram officiel de la série pour partager les premières images du Garrison pub après s'être fait une petite beauté. Et visiblement, les changements opérés dans ce lieu sacré de la famille de Tommy n'ont pas été faits au hasard.

Une saison 6 plus sombre ?

Sous les photos en question, le réalisateur a notamment dévoilé ceci : "Voici l'arrière du bar. Je n'ai pas souhaité changer le devant pour des raisons liées à l'histoire dont je ne peux rien dire, mais je voulais améliorer l'arrière." A en croire ses propos, cette évolution pourrait tout simplement correspondre à l'évolution du ton de l'histoire, "Avec notre équipe, on a voulu le rendre extrêmement noir et utiliser des nuances de noir et or. Le noir et l'or sont deux couleurs qui sont liées aux thématiques de la saison 6 et je voulais les faire apparaître partout là où ça pouvait faire sens concernant les lieux ou les personnages."

L'or sera-t-elle là pour mettre en avant la prospérité du clan avec de nouvelles affaires ou sera-t-elle une métaphore avec l'importance dans l'histoire de l'opium, la drogue qu'utilise Tommy en abondance pour oublier sa tristesse ? De même, la couleur noir sera-t-elle là pour s'accorder aux morts à venir ou aux envies de violence et vengeance après l'assassinat raté contre Oswald Mosley ?

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus à ce sujet. Byrne l'a précisé avec malice, "Concernant la signification de ces thèmes, vous devrez attendre." On a hâte !