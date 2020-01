Peaky Blinders : le créateur tease le spin-off de la série

Peaky Blinders devrait bien avoir un spin-off

Alors que la saison 5 de Peaky Blinders est dispo sur Netflix depuis le 4 octobre 2019 (elle avait aussi été diffusée dès le 24 octobre 2019 sur Arte), la série anglaise a reçu de nombreux prix lors des National Television Awards ce mardi 28 janvier 2020. Cillian Murphy qui incarne le fameux Thomas Shelby, alias Tommy Shelby, a même obtenu la récompense de la meilleure performance dans un drame.

Sur le red carpet de la cérémonie, Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, a de son côté confirmé son idée de spin-off sur la famille de gangsters de Birmingham. "Je sais comment ça va se finir, cette incarnation particulière de l'histoire de la famille, je sais que ça va se finir au début de la deuxième Guerre Mondiale" a-t-il déclaré à RadioTimes, "Mais après ça, je pense que l'élan est si fort que nous allons peut-être continuer avec d'autres parties de l'histoire".

Le showrunner semble donc vouloir explorer encore plus cette histoire dans une série dérivée. Il avait d'ailleurs déjà avoué : "Je réfléchirai à des spin-offs, peut-être un film", en tout cas ces projets "sont entre nos mains".

Une saison 6 pleine de rebondissements

Quant à la saison 6 toujours en préparation pour une sortie prévue courant 2021, Steven Knight s'est de nouveau confié dessus. Après avoir révélé que l'intrigue se déroulait un peu plus à l'Ouest (c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Irlande), il a assuré que "problème, problème et problème" attendent Thomas Shelby. Ce dernier aura tout de même droit à "une touche de bonheur" parmi toutes ces mésaventures. Sur le compte Instagram officiel du show britannique, la première page du scénario a été dévoilée. On y découvre le nom du premier épisode : "Black Day". Effectivement, ça promet pas mal soucis pour le héros.